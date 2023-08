Tendências do empreendedorismo feminino com Inteligência Artificial

Por Simone Siqueira

O Brasil alcançou, em 2022, uma marca inédita de mulheres à frente de um empreendimento. Segundo estudo feito pelo Sebrae, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, no 3º trimestre do ano passado havia 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no país, o maior contingente de empreendedoras da história. Pesquisas apontam que 64% dos consumidores preferem comprar online, então, somando a velocidade pela qual a Inteligência Artificial está cada vez mais disponível, temos a seguinte tendência:

Maior possibilidade de administrar o tempo com automação de tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, liberando tempo e recursos para que as empreendedoras possam se concentrar em atividades estratégicas e de maior impacto. Isso permite que elas direcionem seus esforços para áreas que exigem criatividade, tomada de decisão e relacionamento com os clientes.

Facilidade para avaliar grandes volumes de dados de forma rápida e precisa, identificando padrões e insights valiosos. Com essas informações, as empreendedoras podem tomar decisões mais embasadas e de forma mais eficiente, identificando oportunidades de crescimento e inovação.

Atendimento mais rápido aos clientes usando os chatbots e assistentes virtuais, quando bem utilizado pode melhorar a experiência do cliente, oferecendo atendimento personalizado e em tempo real. Isso permite que as empreendedoras ofereçam suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, resolvam dúvidas e problemas de forma rápida e eficiente, aumentando a satisfação do cliente.

Mais velocidade na Otimização de processos internos do seu negócio, desde a gestão de estoques e cadeia de suprimentos até a automação de fluxos de trabalho. Isso resulta em maior eficiência operacional, redução de custos e melhoria da produtividade, permitindo que as empreendedoras se concentrem em atividades estratégicas e de maior valor.

Com o uso de algoritmos de Inteligência Artificial, as empreendedoras podem obter insights valiosos sobre as tendências do mercado, comportamento do consumidor, concorrência e oportunidades de nicho.

Claro que não podemos esquecer de um dos principais pilares do crescimento de qualquer negócio, o Networking!

A IA também pode facilitar a conexão entre mulheres empreendedoras, fornecendo plataformas e comunidades online onde elas podem compartilhar conhecimentos, experiências e oportunidades de colaboração. Resumo, em nenhum momento da história as mulheres tiveram em suas mãos tantos recursos para expandir exponencialmente seus negócios.

Simone Siqueira é empreendedora digital desde 2014, mentora individual e estrategista de Negócios Digital.