Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 12:23 horas

Volta Redonda- A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) instalou uma nova base fixa em um centro comercial da cidade. O Novo local escolhido foi na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, onde a nova estrutura está localizada embaixo do viaduto Heitor Leite Franco e funcionará 24h por dia.

Para o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, o objetivo da nova base da GM é intensificar a presença de agentes nos centros comerciais e melhorar a segurança nessas regiões, além de facilitar o acesso do cidadão à GMVR, prestando informação e serviços.

“O local é estratégico por ser um centro comercial de grande circulação de pedestres e veículos que acessam a Amaral Peixoto. Sempre procuramos trazer a sensação de segurança aos comerciantes, motoristas e pedestres com nossa presença, inibindo ações contrárias à normalidade”, afirmou o comandante.

Além de agentes da Guarda Municipal, a base possui câmera de monitoramento que auxilia o trabalho da GMVR. O local também funcionará como base de apoio para os guardas municipais revezarem suas atuações pela cidade.

Com a instalação dessa base fixa, Volta Redonda terá no total três estruturas de atendimento desse tipo em centros comerciais. As outras ficam na Vila Santa Cecília (próximo ao chafariz da Praça Brasil) e na Ponte Alta (embaixo do viaduto).