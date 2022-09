Terceiro workshop sobre cuidados de idosos com Alzheimer já está com inscrições abertas em VR

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 15:47 horas

Cadastro para as oficinas inicia no dia 12 de setembro e as vagas são limitadas

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), já está com as inscrições abertas para o 3º workshop sobre cuidados de idosos com Alzheimer, que terá início no dia 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer.

As inscrições para participar das oficinas que serão realizadas no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos -, no bairro Jardim Paraíba, no horário das 8h às 16h30, podem ser feitas na próxima segunda e terça-feira, dias 12 e 13.

O workshop terá o tema “da Prática ao Aprendizado” e será conduzido pelos profissionais que atuam no Centro Dia. As vagas são limitadas, abertas para toda a população e os interessados em participar devem entrar em contato pelos telefones (24) 3339-9601 ou (24) 98143-0078 para realizar o cadastro.

“Serão seis oficinas temáticas, de seis áreas diferentes, realizando com os participantes atividades que são propostas no dia a dia com os idosos e familiares do Centro Dia”, ressaltou a coordenadora do Centro Dia Synval Santos, Danielle Freire, que explicou ainda o porquê da importância de abrir para toda a população o workshop.

“Com os familiares dos nossos idosos, já temos esta orientação, já que realizamos reuniões a cada 45 dias. Então, este workshop é pensado, principalmente, para atingir um público que não está conosco ainda e que precisa desta orientação sobre o cuidado de idosos com Alzheimer”, explicou.

A programação completa do evento está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda (prefeituravr) ou através do site www.voltaredonda.rj.gov.br.

Serviço

Evento: 3º Workshop sobre Alzheimer: da Prática ao Aprendizado

Dia: 21 de setembro

Local: Centro Dia Synval Santos – Rua 546, 101, bairro Jardim Paraíba

Inscrições: 12 e 13 de setembro, das 9h às 16h

Telefone: (24) 3339-9601 ou (24) 98143-0078