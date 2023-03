Termina hoje prazo para inscrição no Fies - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 14:46 horas

País – Termina nesta sexta-feira (17) o prazo para os candidatos pré-selecionados na chamada única de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), do Ministério da Educação (MEC), complementarem as informações do ato de inscrição. Esta é uma das etapas do processo seletivo de estudantes para contratar financiamento público da mensalidade em instituições privadas de ensino superior. Os dados dos estudantes devem ser inseridos pelo portal de Acesso Único ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

Ao formalizar a inscrição no portal, é necessário validar as informações declaradas em até cinco dias úteis. O candidato deve procurar diretamente a instituição de ensino superior onde foi pré-selecionado. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da própria instituição vai informar ao estudante sobre como quer receber a documentação exigida para validação: em formato físico ou digital. Após esta fase, o estudante deverá comparecer ao banco para contratar o financiamento, observando os prazos definidos no edital do Fies.

Com informações da Agência Brasil.