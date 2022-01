Termina nesta segunda-feira a inscrição para o estágio supervisionado da Rede Faetec

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 15:51 horas

Rio- Está chegando ao fim o período de inscrições do processo seletivo para o Estágio Curricular Supervisionado da Rede Faetec. As inscrições, que tiveram início no dia 6 de dezembro, poderão ser realizadas até esta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Para participar da seleção, é preciso se candidatar no site da fundação: www.faetec.rj.gov.br.

São oferecidas 71 vagas aos estudantes com matrículas ativas em unidades de Ensino da Rede Faetec. Podem participar alunos dos cursos Técnicos em Administração, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Publicidade e em Produção de Áudio e Vídeo. Para o Ensino Superior, foram contemplados os cursos de Pedagogia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

As vagas de estágio ofertadas pela Faetec serão remuneradas por meio de uma bolsa auxílio de R$ 500 para alunos do Nível Técnico e R$ 1 mil para graduandos do Ensino Superior. Das vagas ofertadas, 20% serão reservadas a negros e índios e 10% destinadas a pessoas portadoras de deficiência.

Os candidatos terão esta segunda-feira para enviarem os documentos solicitados no edital, inclusive aqueles que optarem por concorrer às vagas reservadas. Após encerrado o período de inscrições, se dará início o processo de análise de documentações, que vai até o dia 24 de janeiro. Para a terceira etapa da seleção, serão realizadas entrevistas com datas a serem definidas pelos setores requisitantes.

O estágio, que terá duração de seis meses, será realizado a partir do dia 14 de fevereiro. A carga horária a ser cumprida será de no máximo seis horas diárias e 30 horas semanais. O estágio acontecerá nos setores em funcionamento da sede administrativa da Rede Faetec, em Quintino, e existe a possibilidade de renovação do contrato de acordo com o interesse das partes.