Terremoto de magnitude 6,8 atinge costa sul do Panamá

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 09:49 horas

Segundo a Defesa Civil, não houve danos ou vítimas até o momento

Cidade do Panamá – Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa sul do Panamá nesta quarta-feira (22), sem que as autoridades relatassem imediatamente vítimas ou danos.

O terremoto, que foi percebido em algumas áreas da vizinha Costa Rica, teve seu epicentro 49 quilômetros ao sul de Punta de Burica, no Panamá, a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente relatou uma magnitude de 7.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos descartou um alerta de tsunami em vigor após o movimento.

Autoridades de Defesa Civil do Panamá disseram que estavam monitorando a região, mas nenhum dano ou vítima havia sido registrado até o momento.

Fonte: Agência Brasil *