Testagem em massa será feita a partir de agendamento via aplicativo

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 21:18 horas

Pacote de medidas contra o coronavírus conta ainda com a ampliação de 348 leitos de UTI

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia o programa de ampliação de testagem por RT-PCR para Covid-19. Os testes podem ser agendados pelo aplicativo Dados do Bem a partir desta quinta-feira (03). Os exames iniciam na sexta-feira (04) em três centros com capacidade total de 1500 exames por dia: no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, em Volta Redonda; no Hospital Estadual Alberto Torres e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Colubandê, em São Gonçalo.

Entre as medidas do pacote de enfrentamento ao avanço do coronavírus estão ainda a abertura de novos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19, totalizando 348 leitos exclusivos. Desse número, 112 já foram abertos nos últimos dias. Os outros leitos serão disponibilizados até o próximo dia 15, de acordo com a evolução dos casos.

A escolha das três unidades iniciais de testagem levou em consideração o aumento de casos naquelas regiões e a oferta de exames RT-PCR já existente em outros municípios do estado. Desde outubro, em parceria com a SES, as secretarias municipais de saúde vêm aumentando a oferta de testes RT-PCR. Só em novembro foram realizados 92.925 exames, caracterizando um aumento de 74% em relação a outubro.

O secretário de estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, explica que a ampliação da testagem e aumento de leitos são essenciais para o atendimento adequado à população nesta etapa. “Estamos tomando as medidas necessárias para o enfrentamento aos novos casos de Covid-19 no estado. Vamos ampliar ainda mais o número de leitos e testar o maior número possível de pessoas”, disse o secretário.

A parceria com o aplicativo Dados do Bem consiste na cessão gratuita da tecnologia para o estado, assim como a entrega da inteligência de dados gerada pelo aplicativo. Além disso, também será realizado o treinamento de profissionais para viabilizar a iniciativa. O objetivo é que o programa seja ampliado nos próximos dias para outras três unidades em regiões onde for identificado aumento de casos de Covid-19.

Como funciona o aplicativo

O usuário deve baixar, pelo celular, o aplicativo do Dados do Bem, realizar um cadastro e responder a um simples questionário de autoavaliação. A partir dos dados fornecidos, a plataforma indica a possibilidade de ele estar infectado pelo novo coronavírus. Uma amostragem das pessoas cujas respostas ao questionário apontarem para uma alta probabilidade de Covid-19 poderá ser chamada para a realização de testes. O agendamento dos testes será de segunda a segunda, de 7h às 19h. O usuário receberá o dia e horário do agendamento na unidade mais próxima da sua moradia pelo próprio aplicativo. O resultado fica pronto em até 72 horas e também é disponibilizado pelo aplicativo.

Passo a passo para baixar o aplicativo

Acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download do app. Esta etapa pode ser realizada também pelo site Dados do Bem pelo link https://dadosdobem.com.br/.

Dados do Bem

Iniciativa sem fins lucrativos, desenvolvida pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e pela Zoox , que combina inteligência epidemiológica e big data para acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. O aplicativo cria mapas de contágio e mostra os locais com maior índice de contaminação. Os resultados vão auxiliar a população e o Poder Público na tomada de decisões em relação ao enfrentamento da pandemia.

Quem pode testar ?

Voltada à pacientes sintomáticos a partir de 12 anos, entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas, além de pessoas que tiveram contato próximo com casos confirmados de Covid-19.

Teste RT-PCR

Feito através da coleta de amostras no nariz com uma espécie de cotonete. Após receber o resultado, caso seja positivo para Covid-19, o paciente poderá indicar até cinco contatos familiares para realizarem testes também.