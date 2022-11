Testes de HIV e outras doenças serão disponibilizados de graça - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 08:47 horas

Resende – Testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C estarão sendo oferecidos, de graça, nesta quinta-feira (1º), das 8h às 17h, no SAE (Serviço de Assistência Especializada), localizado na Rua Dr. João Maia, n°42, no Centro de Resende. A ação ocorre em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado em 1° de dezembro. A atividade é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

– Estes testes buscam ter um diagnóstico precoce e oferecer um tratamento mais adequado para as infecções sexualmente transmissíveis. É fundamental que os testes rápidos sejam feitos regularmente pela população sexualmente ativa – destacou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Para a realização dos testes, os pacientes devem levar o cartão do SUS e um documento de identificação com foto. Não é necessário encaminhamento ou solicitação médica. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3354-6752.