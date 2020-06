Testes em massa para Covid-19 faz Barra do Piraí saltar de 139 para 254 casos confirmados

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 19:45 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o boletim epidemiológico desta terça-feira (02), registrando um significativo crescimento no número de casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em 24 horas, o município foi de 139 para 254, houve aumento de 45%.

De acordo com a prefeitura de Barra do Piraí, o salto no numero de casos ocorreu devido as análises de testes em massa realizados no mês de maio, em diferentes pontos do município.

A diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Irineia Santana, declarou que a reabertura do comércio não influenciou no aumento de casos.

– Os testes em massa não são a mesma coisa que testes rápidos. Existe todo um estudo, que vem sendo desenvolvimento em todo o mundo. Estamos na fase de cruzamento de dados por bairros e teremos, assim, um caminho a ser tornado. Houve um salto sim , mas dentro do patamar de possibilidades analisadas para Barra do Piraí. Não tem nada a ver com a abertura do comércio, que fique claro – concluiu.

Dos casos confirmados, 208 já estão recuperados pois já passaram pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar e não apresentaram piora no quadro de sintomas. Cerca de 18 pessoas estão no isolamento domiciliar e 12 internados no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, e na Santa Casa e Unimed de Barra do Piraí.

O município segue com 16 óbitos confirmados pela Covid-19.