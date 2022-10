Testes para HIV, Sífilis e Hepatite B e C serão ofertados neste sábado em Resende

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 21:39 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde oferece neste sábado (15), novos testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. A mobilização acontecerá no período das 8h às 12h, no SAE (Serviço de Assistência Especializada), que fica na Rua Dr. João Maia, no Centro (Posto do Estado).

A campanha acontece em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que foi estabelecido para o terceiro sábado do mês de outubro.

– A prefeitura realiza ações como essa há algum tempo com o objetivo de oferecer testes gratuitos à população para que tenha um diagnóstico precoce. Além de oferecer um tratamento adequado para as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que estes testes rápidos devem ser feitos regularmente e são para a população sexualmente ativa – ressaltou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Segundo a prefeitura, não é necessário encaminhamento ou solicitação médica, basta o paciente levar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um documento de identificação com foto. Outras informações ou qualquer dúvida e esclarecimento podem ser feitas pelo telefone: (24) 3354-6752.