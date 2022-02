Testes positivos para Covid-19 em Volta Redonda têm queda drástica

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 17:22 horas

Números de casos positivados despencaram nas últimas duas, assim como a procura por exames

Volta Redonda – O percentual de testes positivos para a Covid-19 caiu em Volta Redonda nas últimas duas semanas para 28, 27% – marca registrada no último dia 3 de fevereiro. Este número chegou a atingir 43,3% em 23 de janeiro. A tendência de queda se reflete também na procura por exames de pacientes com sintomas da Covid-19 ou que tiveram contato com alguém que testou positivo. De 19 de janeiro a 03 de fevereiro, o município fez 21.019 testes. Em apenas um dia (26), foram feitos 1.807 testes. Agora, o número diário chegou a 803 no último dia 03.

O fato que está ocorrendo em Volta Redonda é uma tendência no Estado do Rio. Primeiro um crescimento exponencial batendo recorde, depois queda também exponencial e rápida. Parece ser uma característica da Ômicron em vários locais do mundo.

E mesmo o número de casos tendo batido recorde de toda a epidemia, o número de mortes com a Ômicron é muito menor.

No início do ano, por exemplo, Volta Redonda registrou muito menos mortes que no mesmo período do ano anterior. Além disso, praticamente todos idosos e/ou com comorbidades. Nota-se que a idade e comorbidades foram os fatores fundamentais para os óbitos desse ano.

A proporcionalidade de vacinados, número de doses e não vacinados parece seguir uma mesma proporção para a faixa etária atingida pela mortalidade.

Esta seria a faixa etária em que a maioria se vacinou ou com uma dose (como a Janssen) ou duas doses (a maioria absoluta) ou 3 doses (boa parte). Por isso teria sido fatal em 11 vacinados com duas doses, 6 com três doses e apenas 1 não vacinado. O que se vê é que a Ômicron parece ter como principal fator de letalidade as comorbidades e idade – pelo menos no caso de Volta Redonda.