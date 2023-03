Matéria publicada em 8 de março de 2023, 16:31 horas

São Paulo – Parte do teto do Osasco Plaza Shopping, em São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira (8). Ainda não há informações sobre vítimas. Equipes de bombeiros já estão no local.

A parte do teto que desabou ficava sobre um corredor de lojas. As imagens mostram que carros que estavam estacionados no andar de cima caíram com o desabamento do teto.