Thiago Alagoano é o novo reforço do Voltaço

Volta Redonda – O Departamento de Futebol do Volta Redonda oficializou, nesta terça-feira (19), a contratação de mais um reforço para a temporada 2024. Trata-se do meia Thiago Alagoano, de 34 anos, que estava no Floresta e firmou vínculo com o Esquadrão de Aço até o final do Campeonato Carioca. Natural de Delmiro Gouveia, em Alagoas, Thiago Alagoano iniciou a sua trajetória no ASA de Arapiraca, atuando depois no Coruripe/AL, Cruzeiro/RS, Joinville/SC, Jeju United da Coreia do Sul, São Luiz/RS, Inter de Limeira/SP, Criciúma/SC e Brusque/SC.

Experiente, o meio-campista possui dois acessos nacionais. Em 2019, foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Brusque e conquistou o acesso para a Série C. Em 2020, foi o artilheiro da Série C com 12 gols e alcançou um novo acesso para a Série B.

Pelo Volta Redonda, Thiago Alagoano disputará o Campeonato Carioca em 2024. A estreia do Esquadrão de Aço será no dia 17 ou 18 de janeiro, contra o Fluminense, com horário e local a serem definidos pela FERJ.