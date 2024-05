Thiago Martins é uma das atrações do 29º aniversário de Pinheiral

Pinheiral – As comemorações do 29º aniversário de Pinheiral contarão com shows de artistas de sucesso nacional como Barões da Pisadinha, Thiago Martins, Toni Garrido e Davi Sacer. Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (Semecult), com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o evento terá quatro dias de festa, de 13 a 16 de junho, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, com entrada gratuita, shows até às 2 horas da manhã, celebrações religiosas e a 3ª Copa de Marcha, no Parque das Ruínas, dentre outras atividades.

Segundo a prefeitura, a festa contará com uma estrutura e segurança reforçada, profissionais e ambulâncias em posto médico que será montado no local para atendimento de emergência, equipes de iluminação e limpeza, controle de trânsito, Fiscalização e Ordem Pública, comunicação e Defesa Civil, além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e banheiros químicos.

Corrida Rústica

No domingo (9), acontecerá a tradicional corrida rústica, em sua XXIV edição, com largada prevista para as 8 horas da manhã nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

Na quinta-feira (13), dia do aniversário da cidade, a celebração começa às 7 horas da manhã, com a Santa Missa em Ação de Graças pela data na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Logo após, cerimônia de juramento à bandeira nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

A banda de piseiro Barões da Pisadinha, será uma das principais atrações do dia, tocando os seus hits de sucesso como ‘Basta você me ligar’ e ‘Esquema preferido’, a partir da meia-noite.

O cantor Thiago Martins será atração de sexta-feira (14), a partir da meia-noite e colocará o público para cantar e dançar com canções como ‘Mais Jovem, mais bela, mais linda’, ‘Anjo sem asa, ‘Pode mentir’, entre outras.

No sábado (15), será a vez dos apaixonados por MPB e Reggae, curtirem o ‘Sabadão da MPB e do Reggae’, com a apresentação de Tony Garrido, conhecido por hits como ‘A estrada’, ‘A sombra da maldade’ e ‘Girassol’. O cantor subirá ao palco à meia-noite.

Marcha para Jesus e Dança dos Orixás

Já no domingo (16), acontece a Marcha para Jesus, às 8h. Ao meio-dia, show com o cantor gospel Davi Sacer, famoso por suas canções como ‘Deus de Promessas’, ‘Tua graça me basta’ e “Restitui”.

De volta à programação desde o ano passado, estão incluídas na programação, o Festival de Prêmios da Apae, no domingo (16), a partir das 14 horas; Capoeira Palmares, Angola Nagô, Jongo de Pinheiral (CREASF) e Dança dos Orixás, a partir das 17h30; e às 19h30, Baile Charme Somos das Antigas, também nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

O prefeito da cidade, Ednardo Barbosa, destacou que a festa em comemoração ao aniversário de Pinheiral será um momento especial para celebrar as conquistas e honrar a história do município com a população.

“Em meu último mandato à frente da gestão municipal, esperamos fechar com chave de ouro e proporcionar dias de alegria e muita diversão para as famílias. A programação foi pensada com muito carinho e para todas as idades. Convido os munícipes para estarem presentes conosco nestes quatro dias de festividade que com certeza, também será um sucesso”, disse o prefeito.

Programação com os artistas locais

Com o objetivo de contemplar o maior número de artistas da cidade, esse ano farão parte das apresentações grupos e bandas como Interlig e Mistura Carioca, F-Samba, PUB 77, Encontro ‘Sertanejo III Com as Patroas de Pinheiral’, com as cantoras Rebecca Dias, Gisele Mendes e Márcia Gomes, além da participação dos cantores Jefferson Torres, Nelsinho Simpatia, Brendon e Rulian, Talita e Mazzei e Gustavo Sabença e dos Dj’s Xandy e Ratus nos intervalos da festa.

3ª Copa de Marcha

Como parte da programação do aniversário de 29 anos de Pinheiral, no sábado (15), a partir das 9h, a cidade sediará pela terceira vez a Copa Oficial de Marcha do Mangalarga Marchador, no Parque das Ruínas (Rua Francisco Ribeiro de Abreu, nº 102, Centro), na antiga Fazenda São José dos Pinheiros.

A Copa de Marcha consiste em um concurso de prova pública que tem por objetivo preservar e valorizar a marcha característica da raça dos cavalos e dar ao público a oportunidade de focar e visualizar a imagem do andamento característico e o definir uniforme entre criadores e técnicos. Nesta edição, a Prefeitura de Pinheiral solicita aos participantes do evento que contribuam com um quilo de alimento não-perecível, que será doado para o Asilo Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa.