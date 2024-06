Rio de Janeiro – Thiago Silva desembarcou nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão. O zagueiro foi recebido com festa por torcedores do Fluminense.

Thiago Silva será apresentado nesta sexta, à noite, no Maracanã. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos. Os portões abrem a partir das 18h (de Brasília).

O evento terá show de pagode do Sorriso Maroto.