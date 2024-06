Thiago Valério anuncia Plataforma Participativa durante Circuito Trabalhista em BM

Barra Mansa – O pré-candidato à prefeitura Thiago Valério lançou, na noite desta sexta-feira (28), a Plataforma Participativa, programa lançado pela pré-campanha para estabelecer um diálogo com a população. O lançamento aconteceu no Circuito Trabalhista do Sul Fluminense, evento realizado pela Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FBL-AP), que reuniu pré-candidatos e filiados ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) de todo o sul do estado. A conferência aconteceu em Barra Mansa a pedido de Valério, presidente e pré-candidato pelo partido na cidade, e tem o objetivo de compartilhar e discutir a construção de planos de governo viáveis para as cidades.

Durante o Circuito Trabalhista, Thiago Valério apresentou a plataforma e falou sobre sua campanha.

“Queremos ouvir a população sobre os problemas do bairro, as dificuldades encontradas e, também, sobre as ideias e o que esperam de Barra Mansa. Queremos propor um governo participativo e com diálogo. Proporcionar uma plataforma para receber essas ideias e sugestões é só o primeiro passo na construção de um plano de governo que atenda, de verdade, as necessidades das pessoas”, afirmou.

Sobre o evento, o pré-candidato afirmou que a intenção é proporcionar um espaço de conversa e receber propostas para a montagem de um plano de governo participativo.

“Em Barra Mansa, o PDT quer e precisa de formação em gestão. Estamos preparando os nossos pré-candidatos e filiados com qualidade política. É isso que o Circuito Trabalhista e a Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini fazem. É uma alegria e uma satisfação porque a gente quer fazer política com qualidade. Para isso estamos capacitando nossos pré-candidatos”, explicou.

A conferência contou com uma palestra do professor José Carlos Rassier, diretor do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas (CFGT), o desenvolvimento de habilidades e competências da gestão foi trabalhado durante o Circuito Trabalhista.

“Temos o objetivo de levar capacitação e preparar os pré-candidatos do PDT com a formação política. Abordamos temas essenciais que envolvem os 12 pilares da governabilidade trabalhista e 12 diretrizes para geração do plano de governo. Saímos de Barra Mansa com a certeza de que nossos pré-candidatos estão preparados para assumir os desafios de uma gestão pública”, contou Rassier.

Foi a primeira vez que o Sul Fluminense recebeu um evento de capacitação e formação a nível nacional promovido pela Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini. Além da palestra, as lideranças, os pré-candidatos e os filiados ao PDT puderam ouvir Manoel Dias, secretário geral do PDT e presidente da FLB-AP, João Cyrilo, secretário Nacional De Núcleos De Base, e Leo Luppi, vice-presidente da FLB-AP RJ.

“Estamos trazendo a fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini para os municípios. É uma ação pioneira aqui no Rio de Janeiro, ter o Circuito Trabalhista em Barra Mansa com a aula do professor José Rassier, uma aula de gestão para formar os gestores trabalhistas. Fazer o evento em Barra Mansa foi um pedido do Thiago Valério. Temos a certeza, que ele vai honrar o PDT na cidade”, declarou Luppi, vice-presidente da FLB-AP RJ.

A plataforma de Thiago Valério pode ser acessada em barramansatemjeito.com