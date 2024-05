Thiago Valério lança pré-candidatura a prefeito de Barra Mansa

Barra Mansa – Thiago Valério (PDT) lançou sua pré-candidatura a prefeito de Barra Mansa na noite de sexta-feira (17), em evento no Clube Municipal, no Centro. Estiveram presentes a deputada estadual Martha Rocha (PDT), o deputado estadual Sérgio Fernandes (PSD) e o deputado federal Reimont (PT).

“As expectativas para o lançamento da nossa pré-candidatura à prefeitura de Barra Mansa foi mais do que superada. Ver o Clube Municipal lotado e as pessoas compartilhando do nosso sentimento de esperança por uma cidade melhor, mais preparada e tecnologia, com um futuro de qualidade para os nossos filhos, comprova que estamos no caminho certo. Barra Mansa tem jeito! Foi essa a nossa mensagem da noite. Acreditamos na nossa cidade”, destacou Thiago Valério.

Outros políticos, apoiadores do nome de Thiago Valério como pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, enviaram mensagens para serem exibidas durante o evento. Esse foi o caso do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), do deputado federal, Lindbergh Farias (PT), e da deputada estadual Marina do MST (PT).

“O PDT está lançando um jovem guerreiro. Já foi vereador, conhece a cidade como a palma de sua mão. Tem uma história de luta belíssima, exemplar. Thiago Valério é o nosso pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, para retomar a luta da classe trabalhadora, da melhoria das condições de vida do nosso povo, da educação de tempo integral de qualidade, de fazer Barra Mansa voltar a ser aquela cidade exemplar que conhecemos anos atrás”, disse o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

“Fizemos questão de vir prestigiar e mostrar o nosso apoio à pré-candidatura do Thiago Valério a prefeito de Barra Mansa. Saio daqui como uma militante que vai levar o nome Thiago Valério. Saio daqui certa de que Barra Mansa tem jeito.Viva Barra Mansa! Agora é daqui pra frente”, afirmou a deputada Martha Rocha.

“Eu vi em Barra Mansa um povo parecido comigo. Apesar de ser uma cidade do Estado do Rio, tem muita gente das Minas Gerais. Por conhecer o Thiago Valério e a vontade que tem de trazer a confiança de volta para as pessoas daqui é que decidimos caminhar do lado de Thiago Valério e apoiar a sua pré-candidatura a prefeito de Barra Mansa”, discursou Reimont, deputado federal do Rio de Janeiro.

Representando o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o deputado Sérgio Fernandes destacou qualidades de Thiago Valério para ter o nome aceito como pré-candidato a prefeito de Barra Mansa. A fala aconteceu durante o evento, que também apresentou os pré-candidatos a vereadores de Barra Mansa.