Tiago Reis marca e Vasco vence Caracas na Copa Sul-Americana

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 00:04 horas

Rio de Janeiro – O atacante do Vasco da Gama, Tiago Reis, marcou o gol da vitória do clube carioca contra o Caracas, durante a segunda rodada da Copa Sul-Americana, na noite de quarta-feira (28), no Estádio São Januário.

Jogo

Mesmo com superioridade em todo jogo, o Vasco teve dificuldade de conseguir a vitória jogando em casa contra o time venezuelano.Foram 12 finalizações, sendo que quatro tiveram chances de gol. O posse de bola foi de 67%.

Tiago Reis entrou aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Ribamar e foi o jogador da noite para os cruzmaltinos. O gol veio aos 42 minutos, quando Tiago recebeu um cruzamento de Andrey e só escorou para o gol, garantindo a vitória.

Ygor Catatau foi expulso aos 37 minutos após terceira falta consecutiva. Ele também entrou no segundo tempo e jogou por 10 minutos, deixando o Vasco desfalcado até o final da partida.

O confronto de volta será na próxima quarta-feira (04), fora de casa. Com a vantagem de um gol, o Vasco pode se classificar com um empate.