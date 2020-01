Time de futebol de Volta Redonda realiza campanha para competir na ‘Copa Ouro’

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 15:58 horas

Equipe “Real Torre”, do bairro Vila Brasília, precisa de R$ 500 para se inscrever na competição

Volta Redonda – Uma equipe de Volta Redonda esta realizando uma campanha online para arrecadar fundos e se inscrever em uma competição de futebol municipal, que tem previsão de estreia para março ou abril deste ano. A equipe Real Torre, do bairro Vila Brasília, pretende participar da “Copa Ouro” de Volta Redonda, mas a inscrição para cada time custa aproximadamente R$ 500.

O criador da equipe e vigilante, Luciano Paulino dos Santos, de 42 anos, tem o objetivo de inscrever ao menos um dos três times que a equipe possui para disputar mais um campeonato.

– O “Real Torre” é um trabalho social com crianças, adolescentes e jovens de 17-18 anos que tem o objetivo de fazer os atletas focarem nos estudos, respeitar os pais, tirá-los das ruas e do tráfico – destacou Luciano.

Real Torre

Criado em 2019, a equipe Real Torre já possui cerca de 45 alunos, sendo divididos nas categorias mirim, infantil e juvenil com 15 atletas cada. Os treinos são realizados todas as sextas-feiras, a partir das 15h, no Campo de Futebol Agustinho Maciel de Oliveira, no Morro da Torre, no bairro Vila Brasília.

Interessados em fazer parte da equipe ou ajudar os atletas a participarem do campeonato, entrar em contato com Luciano pelo telefone 99952-0144.