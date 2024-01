Time do Voltaço definido para enfrentar o Madureira

Rio – O Voltaço já tem sua escalação definida para o confronto contra o Madureira, marcado para às 15h45, no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.

Buscando sua primeira vitória na competição, a equipe treinada por Felipe Loureiro entrará em campo com a seguinte formação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Luan, e Sanchez; Bruno Barra, Henrique Silva, Léo Silva, Júlio César; MV e Macário.

Enquanto isso, o Madureira terá a seguinte formação: Mota, Almir, Marcão, Arthur Andrade, Waguininho; Evandro, Pardal, Arthur Santos, Rodrigão; Hugo Borges e Arthur Martins.

A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Cidade do Aço FM, na Transmissão de Aço, em parceria com o DIÁRIO DO VALE.