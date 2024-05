Time formado por atletas de BM é destaque no Campeonato Metropolitano Sub-13/14

Barra Mansa – Um time formado por jogadores de Barra Mansa está sendo uma das sensações da categoria Sub-13/14 da Série Especial do Campeonato Metropolitano de futebol, organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Estes atletas são do time Galáticos FC, que disputa a competição em parceria com a Academia Brasil FC e é comandado pelo visionário treinador Rafael Trannin, que também é da região.

A equipe realiza uma campanha de sucesso no Metropolitano, com quatro vitórias e apenas uma derrota, e já está classificada para a fase final do campeonato.

Na próxima e última rodada da primeira fase, eles terão pela frente o Bela Vista, em jogo que será realizado no Rio de Janeiro.

“O nosso foco é o título Carioca e a promoção para a Série Bronze no segundo semestre e estamos confiantes de que atingiremos os nossos objetivos” disse o treinador.

Sucesso regional e Internacional

As equipes do Galáticos possuem trajetória de sucesso em competições regionais e até internacionais.

Os comandados do professor Rafael Tannin são campeões da IberCup na categoria Sub-12 e possuem títulos regionais como a Copa Ouro Sub-13, Copa Vale do Café Sub-13 e Copa João Havelange Sub-17.

O treinador afirmou que a conquista Internacional da IberCup abriu novas portas para o clube, que hoje é parceiro da Academia Brasil FC, gerida pelo ex-jogador de futebol profissional Bruno Santilia. Ele também destacou o fato das duas equipes serem formadas totalmente por jogadores da região.

” Estamos com uma parceria campeã e a conquista IberCup abriu portas para o nosso projeto. Todos os jogadores das nossas equipes são da região Sul Fluminense, a maioria deles são de Barra Mansa”, destacou Trannin