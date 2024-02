Titi Brasil cria Medalha Capitão Carlos Alberto Alves

Angra dos Reis – A vereadora Titi Brasil teve aprovado pelo Legislativo o Projeto de Resolução 12/2023, que cria a Medalha Capitão Carlos Alberto Alves. Por meio da honraria, que entra em vigor neste ano, profissionais da segurança serão reconhecidos e homenageados.

“Os agentes da segurança pública enfrentam desafios únicos e muitas vezes arriscam suas próprias vidas para garantir a segurança e o bem-estar da população. Seja no combate ao crime, na prevenção de incidentes ou no apoio às vítimas, esses profissionais desempenham um papel fundamental na sociedade. Nada mais justo do que homenageá-los com uma medalha de honra ao mérito”, frisou a vereadora.

A honraria ocorrerá em março, mês escolhido como homenagem ao Capitão Alberto, que perdeu a sua vida em uma operação no Morro da Glória, em Angra dos Reis, no dia 2 de março de 2023. O policial militar, de 42 anos, era comandante da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 33º BPM e estava na corporação desde 2002.

“Capitão Alberto era um amigo e parceiro do nosso mandato. Uma pessoa de caráter ímpar, um policial exemplar, um homem íntegro. Com a sua partida, a corporação perdeu um grande policial e toda a sociedade angrense um guerreiro atuante no combate à violência”, frisou a vereadora.

Ao instituir a medalha, a Câmara Municipal reconhecerá o esforço individual e dará a oportunidade de cada vereador homenagear os agentes da segurança pública.