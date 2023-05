Titi Brasil preside conferência nacional de Vereadoras

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 08:13 horas

Brasília – Brasilia recebeu a 2ª Conferência Nacional de Vereadoras, promovida pela Abracam Mulher (Associação Brasileira de Câmaras Municipais). A presidente da entidade, vereadora Titi Brasil, levou palestrantes como a deputada federal Soraya Santos, a deputada Distrital Delegada Jane, a representante do Ministério da Igualdade Racial, Iêda Leal e a presidente do MDB Mulher, Katia Lôbo, ao evento, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de maio, no auditório da Anatel, em Brasília.

Palestraram também as vereadoras Delegada Fernanda; Fátima Pereira, de Casimiro de Abreu; e Cláudia Guerra, de Uberlândia.

Além delas, a segunda conferência contou com as palestras da subsecretária Municipal de Políticas para Mulheres de Itaperuna, Rio de Janeiro, e Fundadora do Instituto Mulher Melhor, Luciana Moreira; da advogada Nathalia Begot; da coordenadora de Participação Política em Espaço de Poder do Ministerio da Mulher, Andreza Xavier; e da subsecretária de Turismo de Angra dos Reis, Amanda Salazar.

Também estiveram presentes no evento as deputadas federais Ione Barbosa, de MG e Cristiane Lopes, de RO.

Para fechar com chave de ouro, a diretora do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Regina Lemos; e a especialista em finanças verdes e climáticas, Alessandra Peres.

– Que semana produtiva! Cada palestra foi pensada com muito carinho para proporcionar conhecimento a todas as vereadoras. Foi uma troca de experiência e aprendizado incríveis – disse Titi Brasil.