TJ divulga nota sobre retorno gradual ao trabalho presencial

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 20:18 horas

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou, em nota divulgada nesta sexta-feira, dia 29, a sobre a existência de estudo para o retorno gradual ao trabalho presencial no Poder Judiciário fluminense.

-A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e normativas, está elaborando minucioso estudo para submeter à prévia aprovação do Conselho Nacional de Justiça uma proposta concreta de retorno programado ao trabalho presencial em obediência às regras de saúde pública e sanitária. A proposta divulgada em aplicativo de mensagem não é um ato da Presidência, mas uma sugestão apresentada pela Corregedoria Geral da Justiça – diz a nota.