TJ-RJ bloqueia 100% das contas da Prefeitura de Volta Redonda nesta quarta-feira

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 09:05 horas

Volta Redonda – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) bloqueou 100% das contas da Prefeitura de Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira (18). A ação da justiça visa o pagamento de dívidas referentes a desapropriações de terras para construção do Hospital Regional Zilda Arns, realizada em 2011.

Nota

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda emitiu uma nota, dizendo que o bloqueio de recursos municipais é uma herança do governo passado, que deixou uma dívida de mais de R$ 1,7 bilhão, e irregularidades administrativas questionadas por órgãos de controle, como TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e o Ministério Público.

Na nota, a prefeitura afirmou que a administração tem conseguido investir na cidade e honrar pagamentos de salários e fornecedores sem interromper serviços.

– A Prefeitura Municipal de Volta Redonda lamenta a decisão da Justiça e já está se movimentando para desbloquear as contas e seguir com o fluxo de trabalho. O impacto do bloqueio de bens e valores estão sendo avaliados pela secretaria municipal da Fazenda. A Procuradoria Geral do Município tomará as devidas providências com a máxima urgência que o caso requer, antes do recesso do judiciário – concluiu em nota.