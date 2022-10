TJRJ e Pro Criança Cardíaca vão firmar convênio para tratamento de menores atendidos pelas Varas da Infância e Juventude no Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 09:32 horas

Rio de Janeiro – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e o Pro Criança Cardíaca se juntam para um convênio inédito que vai oferecer tratamento para menores atendidos pelas Varas da Infância, da Juventude e do Idoso do Judiciário fluminense.

Para isso, o presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, e as desembargadoras Daniela Brandão Ferreira, presidente da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e da Juventude e do Idoso (Cevij), e Flavia Romano de Rezende receberam, recentemente, a fundadora e presidente do Pro Criança Cardíaca, doutora Rosa Celia Pimentel Barbosa.

A ideia é que o Tribunal de Justiça do Rio – por meio das suas Varas da Infância, da Juventude e do Idoso da capital e de todo o estado – encaminhe casos de crianças e adolescentes com problemas cardíacos para serem atendidos gratuitamente pela instituição. Em contrapartida, o Pro Criança Cardíaca será credenciado para receber recursos financeiros com destinação social, oriundo das prestações pecuniárias.

“Todos saem ganhando com esse encontro, principalmente a sociedade. Realizamos um trabalho forte e de destaque nas Varas da Infância e da Juventude. Muitos nem sabem que é possível ter acesso à excelente estrutura do Pro Criança Cardíaca”, destacou o presidente do TJRJ.

A fundadora da instituição completou: “Nossa missão é realizar uma corrente do bem. Juntos, podemos mais. Vamos receber recursos financeiros e, assim, poderemos ajudar mais crianças e adolescentes. Tudo isso de forma limpa e sem burocracia. São 26 anos de trabalho e mais de 15 mil atendimentos. O meu objetivo é continuar ajudando mais pessoas.”

Para a desembargadora Daniela Brandão Ferreira, o convênio chega à boa hora.

“As varas recebem muitas demandas. O convênio vai permitir que o atendimento e um bom acompanhamento se tornem acessível a quem necessita. Os juízes, todos muito comprometidos, vão pular de alegria quando souberem dessa oferta”, comemorou a magistrada.

O Pro Criança Cardíaca

Fundada em 1996, pela cardiologista Rosa Celia, o Pro Criança Cardíaca é uma associação privada médica e sem fins lucrativos, localizada em Botafogo. Em 26 anos, já atendeu mais de 15.100 crianças e adolescentes, realizou mais de 100 mil atendimentos e 1.659 procedimentos invasivos, (cirurgias cardíacas e cateterismo – diagnóstico e terapêutico), com mais de 151 mil pessoas impactadas.