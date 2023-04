Toca do Coelho é aberta em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 11:26 horas

Tradicional festa de Páscoa da Prefeitura vai distribuir chocolates para crianças até o domingo, 9 de abril

Volta Redonda – O coelhinho da Páscoa chegou para brincar e entregar sua produção de ovos para as crianças de Volta Redonda e região. Desde a noite desta sexta-feira (31), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, está aberta a “Toca do Coelho”, da prefeitura, a maior e mais tradicional festa de Páscoa do Sul Fluminense. No local, haverá distribuição de chocolates para crianças até o domingo, dia 9 de abril.

A decoração pascal inclui uma casa, nos moldes da Casinha do Papai Noel, onde as famílias podem entrar e tirar fotos com o casal de coelhos para guardar de lembrança. E cada criança ganha um chocolate. A distribuição dos ovos teve início às 18h desta sexta e seguirá até as 22h. De 1º (sábado) a 9 de abril (Domingo de Páscoa), um casal de coelhos e as “coelhetes” vão receber os visitantes das 14h às 22h.

Durante os dias de festa terá música ambiente na praça. As crianças também poderão aproveitar os brinquedos (camas elásticas, piscina de bolinha e tobogã) que foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, o projeto vai garantir que todas as crianças recebam um chocolate das mãos do coelhinho, transformando esse momento em diversão e muita alegria.

“Saber que as famílias estarão unidas, aproveitando a decoração lúdica e celebrando a ressureição de Jesus, é muito especial e importante. Fazemos tudo com muito carinho e cuidado para que todos possam se divertir com segurança. Sabemos que muitas famílias passam por dificuldade financeira e esta festa é de graça. Todos podem participar”, disse o prefeito.

O diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cesar de Souza, o PC, coordena o evento e ressalta a importância da tradicional festa.

“É uma festa para toda a família, mas principalmente para as crianças viverem um momento de fantasia. A expectativa é distribuirmos chocolate para aproximadamente dez mil crianças até o domingo de Páscoa. Aproveitem, esta festa é feita com muita dedicação para vocês”, disse o diretor-presidente.