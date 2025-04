Toca do Coelho leva 18 crianças para curtirem a Páscoa em VR

Volta Redonda – A Toca do Coelho, tradicional festa de Páscoa organizada pela Prefeitura de Volta Redonda na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, recebeu convidados especiais. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) levou 18 crianças com deficiência, todas acompanhadas, para curtir a festa e receber, das mãos do coelhinho da páscoa, um ovo de chocolate.

Rosângela da Silva Godoi, moradora do bairro Vila Brasília, aproveitou o passeio com a filha Lara, de 15 anos.

“A Lara é autista, então, mesmo com 15 anos, ela ainda age como criança. E, apesar da dificuldade de comunicação, percebemos que ela fica muito feliz em estar nesse mundo encantado. Ela recebeu o ovo de Páscoa das mãos do coelho e tirou foto. Sempre guardo de lembrança os momentos aqui. Agradeço muito a iniciativa da secretaria, que facilita o nosso acesso à Toca do Coelho”, disse a mãe, que já participou do passeio outras vezes.

Nilciane Dias Viana foi com o filho John Anderson, de 16 anos. Os dois moram no bairro Fazendinha.

“Já estive aqui outras vezes com ele, mas, desta vez, vim com a equipe da SMPD. É muito mais tranquilo, podemos aproveitar até mais o passeio”, contou. Ela acrescentou que o filho gosta de tirar foto com o coelho, mas o que ele mais curte é o chocolate, a música e o espaço. “Como ele está sempre em movimento, o espaço aqui na praça, o gramado, fazem a diferença. Ele fica livre e feliz”, afirmou.

A subsecretária da Pessoa com Deficiência, Eliete Vasques, lembrou que o passeio à Toca do Coelho, na Páscoa – e também à Casa do Papai Noel, na época do Natal –, já faz parte do calendário de atividades da SMPD.

“Sabemos da dificuldade de locomoção desse público e procuramos facilitar o acesso deles à festa, promovendo a inclusão. Toda criança fica encantada com o cenário montado na Praça Brasil, e eles também merecem aproveitar. Desta vez, trouxemos autistas, pessoas com múltiplas deficiências e com baixa visão. Ver a alegria no rosto deles é muito gratificante”, disse Eliete, explicando que os beneficiados são usuários dos projetos da SMPD, como o Cuidando de Quem Cuida, os que receberam a carteirinha de identificação de autistas e até alunos do Diploma Cidadão.

Nathan Oliveira, que também faz parte da equipe da SMPD, é professor e atua no projeto Diploma Cidadão, que oferece curso superior gratuito para PCDs. Ele dá suporte aos alunos que tiveram alguma dificuldade no vestibular, ajudando com língua portuguesa e outras disciplinas básicas.

“Assim como a oportunidade de fazer a faculdade, a visita à Toca do Coelho também promove a inclusão, e o nosso papel é tornar essa experiência mais tranquila e confortável para a família. Estamos aqui para dar suporte e garantir a diversão com segurança”, disse.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização da festa, afirmou que todas as crianças são acolhidas com muito carinho pelas “coelhetes” e pelo Coelho da Páscoa, mas que é muito gratificante ver que pessoas com deficiência também podem participar da festa.

“A Toca do Coelho é um evento tradicional de Volta Redonda, e a prefeitura tem o cuidado de atender a todos com atenção e organização. Tudo é pensado com muito carinho e cuidado para que seja uma experiência que deixe boas lembranças para as famílias que vêm à Praça Brasil”, disse Ballarini.