Toca do Coelho será inaugurada nesta sexta-feira em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 14:55 horas

Maior e mais tradicional festa de Páscoa da região vai distribuir chocolates para crianças até o dia 9 de abril, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília



Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda inaugura nesta sexta-feira (31), às 18h, a Toca do Coelho – maior e mais tradicional festa de Páscoa da região. A atração está sendo montada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e vai distribuir chocolates todos os dias para as crianças até o dia 9 de abril (domingo de Páscoa), com a presença de um casal de coelhos e as “coelhetes”.

Durante a inauguração, o público presente poderá assistir a apresentações da Banda e do Coral Municipal, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), além de música ambiente na praça. As crianças também poderão aproveitar os brinquedos que serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

A distribuição dos chocolates terá início nesta sexta, até as 22h. De 1º (sábado) a 9 de abril (Domingo de Páscoa), a entrega acontecerá das 14h às 22h. O diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cesar de Souza, o PC, coordena o evento e ressalta a importância que a tradicional festa tem para a população, principalmente as crianças de regiões mais periféricas da cidade.

“Estamos finalizando a montagem da Toca do Coelho, que segue os mesmos moldes da Casa do Papai Noel. As crianças vão entrar na toca, receber seus chocolates e poder tirar fotos com o casal de coelhos e com as coelhetes. É uma oportunidade de lazer e diversão em família”, afirmou PC.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que anunciou sua presença na inauguração, falou sobre a importância do projeto. “É um momento lúdico que proporcionamos, mas que faz muita diferença para as crianças, principalmente porque muitas delas talvez não teriam a oportunidade de ganhar um chocolate na Páscoa. Além de ser um espaço para reunir as famílias com amor e cidadania”, frisou o prefeito.