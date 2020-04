Toffoli nega suspensão de deputados envolvidos na Furna da Onça

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 19:44 horas

Brasília – Nesta quinta-feira, dia 23, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido de suspensão da posse de deputados estaduais do Rio de Janeiro presos na Operação Furna da Onça, um dos desdobramentos da Lava Jato no estado.

A ação chegou ao supremo através do Ministério Público Federal (MPF), na tentativa de suspender uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ) que autorizou os parlamentares a exercerem os cargos. Na ação o MP apontou que três, dos 10 deputados envolvidos, André Gustavo Pereira Correa da Silva , Luiz Antônio Martins e Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira, buscaram a Justiça para invalidar o afastamento.