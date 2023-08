Piraí – Uma carreta tombou, na manhã desta sexta-feira (11), no KM-266, na descida da Serra das Araras, interditando as duas faixas da via. A carreta transportava um contêiner com carga diversa por volta das 8h30min. A concessionária CCR iniciou a operação de mão dupla na subida da serra.

O Acidente não deixou vítimas.