Tombamento de carreta deixa uma pessoa ferida na Serra das Araras

Piraí – Uma carreta com carga de ferros tombou na manhã desta quarta-feira (24), na altura do Km 229 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Acidente aconteceu na pista sentido RJ da Serra das Araras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), O condutor do veículo ficou ferido, sendo socorrido e levado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. A pista de descida chegou a ficar totalmente interditada com o acidente, mas a faixa da esquerda já foi liberada. O fluxo segue em interdição parcial no local.