Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 19:06 horas

Barra Mansa – Um veículo pesado tombou no Km 288 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Barra Mansa, nesta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local está com um congestionamento de oito quilômetros.