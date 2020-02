Tombamento de caminhão interdita a descida da Serra das Araras em Piraí

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 13:27 horas

Piraí- A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou um tombamento de caminhão, na pista de descida da Serra das Araras, no início da tarde desta terça-feira (18), no Km 222, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. A pista da direita está interditada, o trânsito flui sem maiores problemas, segundo a PRF.

O motorista do veículo sofreu ferimentos leves foi atendido e socorrido pela equipe médica da CCR NovaDutra e encaminhado ao Hospital Flávio Leal, em Piraí.

O tráfego no local é feito pela faixa da esquerda. Equipes de Conservação e de Operação trabalham para retirar o caminhão e limpar a pista, respectivamente. No momento, não há registro de lentidão no local.

Recomendação

A CCR NovaDutra orienta os motoristas que trafegam pela Serra das Araras, principalmente na pista de descida, que respeitem o limite de velocidade de 40km/h e desça sempre engrenado, utilizando o freio motor.