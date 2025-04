Toni Garrido e Pique Novo animam Festa do Trabalhador em Volta Redonda

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda vai comemorar o Dia do Trabalhador nesta quinta-feira, 1º de maio, com shows do grupo Pique Novo e do cantor Toni Garrido. As apresentações acontecem na Ilha São João, com entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os portões serão abertos às 14h.

A programação musical começa às 16h com o grupo Pique Novo, conhecido por sucessos do pagode dos anos 1990. Em seguida, às 19h, o cantor e compositor Toni Garrido sobe ao palco, trazendo seu estilo que mistura reggae e MPB.

O evento é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“A programação deste ano faz parte do projeto ‘Giro Cultural’ da Funarj, que incentiva apresentações artísticas no estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ao presidente da fundação, Jackson Emerick, por essa parceria com o município de Volta Redonda”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a festa é voltada para todos os públicos. “A população de Volta Redonda ajudou a construir essa cidade e continua se dedicando para fazer o município cada vez melhor. Aproveito para parabenizar a todos os trabalhadores, principalmente aos servidores públicos”, afirmou.