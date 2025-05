Torcedores criticam início ruim do Voltaço na Série B

Volta Redonda – Futebol é igual casamento. O torcedor fica junto do time na boa e na má fase. Mas às vezes a relação se desgasta. É o caso da torcida do Voltaço com o início ruim na Série B: apenas um empate e quatro derrotas em cinco jogos. Campanha que incomoda quem acompanha o time de perto.

“É decepcionante pelo que a gente esperava. Mas é compreensível, porque pegamos times bons. Entendemos que o time é um pouco limitado”, declarou Hicaro Ferreira, presidente da Torcida Jovem.

Para piorar, no último jogo em casa, contra a Ferroviária, no dia 22 de abril, o técnico Rogério Corrêa provocou quem estava na arquibancada e criticou o planejamento da diretoria para a Segundona. Velho conhecido nas arquibancadas do Estádio da Cidadania, Flávio Braga, reclamou do comportamento do treinador.

“Ele foi infeliz na atitude que ele teve. Sempre foi uma pessoa respeitada por mundo aqui”, disse Fubá, como é conhecido.

Hicaro também reprovou a postura.

“Como líder, ele tem que passar confiança para a equipe. Se ele não confia no time, quem vai confiar?”, completou.

Numa coletiva realizada nesta quarta-feira (30), o gerente de futebol Leonardo Dinelli, o Zada, reconheceu que o nível das contratações foi abaixo do necessário para disputar a Série B.

“A Série B é uma competição muito distante (da Série C). E hoje falar em quatro derrotas em um período curto, assusta. E nos faz repensar. Poderíamos ter feito algo diferente? Poderíamos. Essa situação é incômoda para todo mundo. O torcedor tem razão em reclamar”, sentenciou o dirigente.

Para buscar a primeira vitória na Série B do Brasileiro, o Volta Redonda enfrenta o Paysandu-PA no sábado (3), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Um reencontro para fazer as pazes com o torcedor e tentar sair da zona de rebaixamento. O time paraense é o 18º colocado, com 2 pontos. E o Voltaço é o lanterna, com apenas um. Duelo direto na briga contra a queda.

“O Paysandu não está tão bem na competição, porém vem do título da Copa Verde. É uma equipe muito bem organizada. Estamos terminando a análise deles para definir a melhor estratégia para botar em campo e buscar a vitória, que vai ser fundamental para nós”, analisou o técnico Rogério Corrêa.

O torcedor ainda crê em reação, apesar da desconfiança.

“A gente esperar vencer o Paysandu. Não tem jogo fácil. É pedir a Deus para ajudar a gente”, comentou Fubá.