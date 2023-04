Torcedores do Fluminense realizam carreata solidária em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 17:05 horas

Barra Mansa – Os torcedores do Fluminense realizaram neste sábado (15), uma carreata solidária para comemorar o bicampeonato do time no Campeonato Carioca. A concentração foi em frente ao Colégio Barbará e percorreu as ruas dos bairros Estamparia, Centro, Saudade, Vila Coringa e encerrando na praça do Ano Bom, com uma queima de fogos.

A participação foi 1kg de alimento não perecível, que serão doados ao asilo São Vicente de Paula, no Ano Bom, e a outras entidades que ainda serão definidas.

Tradição

A carreata é uma tradição dos torcedores do Fluminense em Barra Mansa. Em 2022, cerca de 150 veículos participaram da comemoração. A carreata foi organizada pelo Flu Vetera.