Torcida do Vasco protesta e pede saída Barbieri na sede da 777 Partners, no Rio

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 08:00 horas

Rio de Janeiro – Torcedores do Vasco fizeram nesta terça-feira (23) um protesto em frente à sede da 777 Partners, na Barra da Tijuca, no Rio, capital. Eles pedem a saída de diretores do time e do técnico Maurício Barbieri.

O Vasco gastou milhões de reais com novas contratações, acreditando que faria um bom campeonato. Ganhou o primeiro jogo e empatou com o Palmeiras jogando em casa. De lá para cá, o time vem decaindo.

A situação entre a torcida e a direção do Vasco da Gama ficou ainda mais delicada quando o time entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação da tabela, com seis pontos. Além disso, o time não vence há seis rodadas do Brasileirão e acumula duas derrotas consecutivas.

Os torcedores levavam faixas e bandeiras com palavras de ordem em inglês e português. Em uma delas, há o nome de todos os dirigentes do time, além do nome do técnico, riscados.