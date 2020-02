Torcida do Voltaço ganha caravana grátis para partida contra Boavista

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 09:33 horas

Volta Redonda – A torcida do Voltaço ganhou novos reforços para torcer para o clube na partida do próximo sábado (8), contra o Boavista, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. Os próprios torcedores conseguiram quatro ônibus de graça para a viagem até o distrito de Saquarema.

Um dos organizadores da caravana, Flávio Braga, o Fubá, em uma conversa com o DIÁRIO DO VALE, disse que estava conversando com o secretário da STMU (Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana), Maurício Batista sobre a possibilidade da prefeitura de Volta Redonda disponibilizar os ônibus.

– Anos atrás, conseguíamos juntar mais de dez ônibus para acompanhar o Voltaço nas partidas. Lotávamos os estádios para ver nosso clube vencer. Esse ano tem tudo para chegar na final da Taça Guanabara e ser campeão – declarou Fubá.

Quem for participar da caravana vai precisar apenas levar o dinheiro para adquirir o ingresso.

Interessados em fazer parte da torcida pelo Tricolor de Aço na partida, devem pegar a passagem até às 15h, desta sexta-feira (7), na Rua 1017, no bairro Volta Grande II, em uma loja de materiais de construção, ou com Paulo Pires, da torcida Esquadrão de Aço, no ponto de encontro dos torcedores na Rua 14, na Vila Santa Cecília.

A partida contra o Boavista será às 18h, de sábado, e com apenas o empate já garante a classificação do Esquadrão de Aço para as semifinais.