Torneio de beach tennis vai movimentar a Praia do Anil - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2023, 09:04 horas

Angra dos Reis – As areias da Praia do Anil vão ficar agitadas neste final de semana (dias 14 e 15), com a realização do torneio amador Movimente Mais Angra Beach Tennis. O evento contará ainda com uma clínica de capacitação para professores, iniciação esportiva para 120 crianças e shows com Jota Quest e Barão Vermelho.

Organizado pela Associação Fortaleza de São João, terá o patrocínio da prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, Enel e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os interessados em participar do torneio têm até esta quinta-feira (12), para fazer suas inscrições pelo link: https://letzplay.me/movimente-mais.

Os jogos estão previstos para acontecer entre as 8h e 17h, em nove quadras montadas especialmente para o evento. No sábado, 14, serão realizadas as partidas femininas e masculinas e, no domingo, 15, as de duplas mistas. O público poderá acompanhar todos os detalhes bem de perto.

Capacitação esportiva

Paralelo aos jogos, 20 professores de educação física estarão participando de uma clínica de capacitação esportiva. Esses mesmos profissionais serão responsáveis por iniciar cerca de 120 crianças na prática do beach tennis, um dos esportes que mais crescem no país.

– A ideia deste evento é deixar um legado para a cidade. Será feito um trabalho com os professores de educação física da Secretaria de Esporte, os capacitando para que eles possam dar aulas de beach tennis. Os organizadores do evento vão doar equipamentos esportivos, como jogos de raquete e bolas, para que possamos criar uma escolinha da modalidade em Angra. Também quero destacar a importância de eventos como este para o setor turístico – frisou o secretário de Eventos, João Willy.

Quatro estrelas italianas do esporte, as bicampeãs mundiais Giulia Gasparri e Ninny Valentini, o top 10 mundial, Doriano Beccaccioli, e o multicampeão mundial, Alessandro Calbucci, também estarão presentes. Além de participarem da iniciação esportiva das crianças, eles poderão ser desafiados pelos atletas amadores a entrar em quadra e jogar contra eles.

O beach tennis é uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton e chegou ao país em 2008.