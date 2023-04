Torneio de futsal sub-7 é realizado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 17:56 horas

Campeonato que aconteceu na Vila Ursulino teve como objetivo incentivar crianças do município a praticarem esporte

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) realizou neste sábado (1°), um torneio de futsal sub-7, na quadra do bairro Vila Ursulino. O evento contou com a participação de seis equipes: Ilha Clube, B7, Revella, Vila Independência, Vila Ursulino e São Luiz. O secretário de Governo, Luiz Furlani, esteve presente, além do coordenador de Esporte, Juventude e Lazer, Elias Romeiro, o Elias da Corbama, e o vereador Casé. O objetivo principal da competição foi estimular o interesse das crianças pelo esporte, promovendo um dia de lazer e jogos.

Elias da Corbama informou que competições como esta ajudam os pequenos a seguirem o sonho. “Temos muitas crianças que não tem oportunidade de participarem de grandes torneios, e através dessa ação, elas vivenciam essas competições que além do esporte, promovem uma socialização entre elas”, destacou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, ressaltou a importância desta atividade organizada pela Prefeitura. “Muito importante este evento porque incentiva a criança praticar esporte. Fiquei muito feliz em ver os pais acompanhando seus filhos, ver as crianças animadas, a iniciação no esporte tem que começar cedo, porque ele gera disciplina e motivação. O esporte é vida e traz saúde”, frisou o secretário.

O vereador Casé, que levou sua equipe, Vila Ursulino, para participar dos jogos, enalteceu o trabalho feito pelo governo municipal como forma de inserir os pequenos no esporte. “Essa iniciativa da Prefeitura é fundamental para que desde cedo a criança comece a praticar esporte. Temos um projeto onde o aluno inicia aos 5 anos de idade e vai até 17 anos, jogando tanto em quadra como em campo. Agradeço ao governo pela oportunidade de realizar esse torneio”, informou o vereador.

O morador da Cotiara, Rodolfo Antônio da Silva, parabenizou a gestão por proporcionar esse dia de atividades esportivas. “Meu filho Kauê está jogando, ele faz parte da equipe da Vila Ursulino. Foi muito legal essa iniciativa, porque ajuda a levar as crianças para mais perto do esporte. O dia ficou legal e curtimos o sábado”, comentou.

Ao final, todas as equipes levaram medalhas e não houve um time campeão, como modo de premiar os meninos e motivá-los no prosseguimento do esporte.