Torneio de MMA reúne centenas em Barra Mansa

Barra Mansa – O torneio de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês) ‘Maximun Fight’, realizado no Clube Municipal neste sábado (23), com apoio da prefeitura, reuniu centenas de espectadores.

Ao todo, mais de 80 atletas participaram do torneio, que contou com lutas de boxe e muay thai, além do próprio MMA. Os embates agitaram o público presente que comemorava cada golpe aplicado pelos lutadores.

Chamado pelos organizadores ao centro do octógono, o prefeito Rodrigo Drable elogiou o torneio. “Parabéns aos atletas e a organização por esse evento. Aproveito para dizer que em setembro teremos a segunda edição”, anunciou.

O secretário de Esportes, Bruno Oliveira, demonstrou satisfação por mais um evento esportivo no município. “Estou muito feliz por Barra Mansa realizar pela primeira vez uma competição de MMA. Estamos entrando para a história com o esporte da nossa cidade”, ressaltou.

Um dos competidores, Danilo Bambam, falou sobre a sua preparação para o torneio. “Foram meses de trabalho intenso, buscando evoluir o máximo possível para chegar focado e preparado para realizar uma boa luta hoje”, relatou o atleta.

A seguir os resultados das lutas do card principal:

Ketlyn Rauber vitória por nocaute técnico contra Maria Sinistrinha

Lívia Castro vitória por decisão unânime contra Jayane Ribeiro

Hillary Ribeiro vitória por finalização contra Stefani Justo

Danilo Bambam vitória por nocaute técnico contra Rivaldo Rodrigues

Genilton Van Damme vitória por nocaute contra David Tatu

Cristiano Greco vitória por decisão unânime contra Jorge IronHand