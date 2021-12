Trabalhador morre em acidente na CSN

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 18:05 horas

Volta Redonda – Três metalúrgicos sofreram um acidente durante uma operação de substituição de ponte rolante no Laminador de Tiras a Frio número 3 (LTF-3) da Usina Presidente Vargas, da CSN. Um deles morreu e os outros dois estavam sendo atendidos no Hospital Santa Cecília, no momento em que esta nota estava sendo escrita, com ferimentos leves.

Os operários trabalhavam para a Mamuth, uma empresa especializada nesse serviço de substituição de pontes rolantes e içamento de equipamentos pesados.

A CSN enviou a seguinte nota sobre o assunto:

“A CSN lamenta informar o falecimento de um colaborador de uma empresa terceirizada, ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 7, em uma atividade de substituição de uma ponte rolante, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ). A CSN prestará toda assistência à família do colaborador. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”.

Sindicato

Em nota, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense afirmou que está consternada com o acidente ocorrido na usina Presidente Vargas (CSN), na tardedesta segundae, que vitimou três

trabalhadores.

“Estamos nos empenhando em acompanhar o trabalho da perícia e vamos exigir que os responsáveis sejam punidos com todo rigor. Não vamos nos acomodar até que o fato seja apurado. Não dá para o trabalhador sair de casa sem a certeza de que vai retornar de forma íntegra para o seio de sua família. Lamentamos a perda da família e, sem dúvida, temos a certeza que toda a família metalúrgica está sentindo essa perda”, afirma o presidente Silvio Campos.