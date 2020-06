Trabalhadores da CSN aprovam PPR e acordo 2020/2022

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:26 horas

Volta Redonda – Os trabalhadores da CSN aprovaram, em votação online, o acordo coletivo válido para 2020 a 2022 e o pagamento dos PPR referentes a 2019 e 2020. A assembleia virtual ocorreu nesta sexta (05/06). O total de votos foi de 7.663, sendo 5.182 (67,62%) pela aprovação, 1.836 (23,95%) pela greve, 495 (6,45%) brancos e 150(1,95%) nulos.

A proposta aprovada tem os seguintes pontos principais:

PPR/ABONO-2019: 40% do Target para todos trabalhadores até o cargo de supervisor(1 salário). A primeira parcela de 50% a ser paga até cinco dias úteis após aprovação. Segunda parcela de 50%, até o pagamento de setembro/2020. Aos cargos de liderança, acima de supervisor, 40% do Target (1 salário). A primeira parcela de 40% a ser paga até cinco dias úteis após aprovação. Segunda parcela de 30%, até o pagamento de setembro/2020. E a terceira parcela de 30% até o pagamento de dez./2020.

PPR/ABONO-2020: 55% do Target para todos os trabalhadores (1,375 salário), em única parcela, a ser paga no dia 9/4/2021.

ACORDO COLETIVO 2020/2022 (validade por dois anos)

REAJUSTE SALARIAL: ZERO

CESTA DE NATAL, KIT ESCOLAR E BRINQUEDO DE NATAL: até o nível de supervisor;

CARGA EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 600, em duas parcelas: 1ª parcela, de R$ 300, a ser paga 5 dias úteis após aprovação do acordo. E a 2ª parcela, de R$ 300, a ser paga 18/12/20 (sem participação do trabalhador);

BANCO DE HORAS: implantação imediata, com prazo de 12 meses. Horas não compensadas nesses período serão pagas conforme bonificação determinada no ACT da CSN.

Negociação

A proposta que foi aprovada foi apresentada depois que a direção do sindicato dos metalúrgicos se reuniu de segunda a quarta feira desta semana (02 a 04 de junho) com a direção da CSN . A votação aconteceu através de um site criado para essa finalidade, com início às 6 horas e término às 18 horas. Foram apresentadas duas opções: aceitar a proposta ou ir para a greve.

Durante a discussão, a CSN alegou dificuldades que envolvem o quadro de instabilidade que o país enfrenta e a falta de perspectiva para as vendas, com grande estoque da produção. Tudo agravado, segundo a empresa, pela pandemia do coronavírus.

Com isso, a CSN decidiu propor pagar somente o que determina a lei/CLT, mas o sindicato destacou que o acordo garantirá a manutenção do abono de 70% de férias, hora extra com bonificação que pode chegar até 100%, adicional noturno de 40%, plano de saúde e odontológico, convênio farmácia, previdência privada (CBS), cartão alimentação, abono de atraso, adiantamento do 13% em janeiro, auxílio creche, auxílio funeral, bolsa de estudo nível superior e técnico, brinquedo de Natal, kit escolar, cesta básica, desjejum, empréstimo especial, garantia de pré aposentadoria, consultas gratuitas para gestantes e recém-nascidos, estabilidade de gestantes acima do prazo, resíduo de horas noturnas, refeição e seguro de vida em grupo. E, mesmo diante da paralisação do alto-forno 2, a empresa se comprometeu em não demitir trabalhadores em massa.

“Essa talvez tenha sido uma das mais tensas reuniões das quais já participei. Muita expectativa contra inúmeras negativas por parte da CSN”, disse o presidente do sindicato, Silvio Campos, na quarta.