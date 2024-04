Trabalhadores da CSN votam em VR proposta do Acordo Coletivo 2024

Volta Redonda – Os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), votam nesta quarta-feira (10), até às 17h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, a proposta do acordo coletivo 2024.

Conforme o DIÁRIO DO VALE divulgou, a CSN esta está usando a mesma proposta aprovada pelos trabalhadores da CSN Porto Real.

Caso a proposta seja aprovada hoje, a CSN terá 30 dias para elaborar junto ao Sindicato dos Metalúrgicos a implantação do Programa de Participação de Resultados (PPR).

Já o pagamento do abono será realizado no dia 15 de abril e a recarga extra do cartão alimentação será no dia 16.