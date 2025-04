Trabalhadores da CSN votam Acordo Coletivo de Trabalho nesta sexta

Volta Redonda –

O Sindicato dos Metalúrgicos, liderado pelo presidente Odair Marino, anunciou a convocação dos trabalhadores para a votação da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026 e do Acordo de Turno 2025/2027. O pleito ocorrerá nesta sexta-feira (4) das 6h às 17h, de forma online, por meio da plataforma GRTS, homologada pelo Ministério do Trabalho.

Entre as novidades, destaca-se a inclusão dos bombeiros no benefício do Acordo de Turno, uma conquista inédita para a categoria. Odair Marino reforçou o impacto do engajamento dos trabalhadores:

“A participação de cada trabalhador é essencial neste momento decisivo. O voto é uma ferramenta poderosa para construirmos um acordo que atenda às reais demandas da classe”, afirmou o presidente do Sindicato.

No dia da votação, haverá suporte no pátio da Som, com computadores disponíveis para auxiliar aqueles que encontrarem dificuldades técnicas no processo. A segurança e o sigilo dos votos estão garantidos pela tecnologia certificada da plataforma.

Proposta do Acordo Coletivo de Trabalho:

Reajuste Salarial: 5,85% para salários até R$ 5.000,00 incluindo técnicos e supervisores, e 4% de reajuste para quem recebe salário acima de R$ 5.000,00, a partir de maio/2025.

Cartão Alimentação: novo valor R$ 1.090,26 (participação do colaborador em 5%), a partir de maio/2025.

Auxílio Creche: novo valor R$ 738,83, a partir de maio/2025.

Crédito Extra no Cartão Alimentação: Renovação do banco de horas: R$ 900,00 (sem a participação do colaborador), até 5 dias uteis após assinatura do acordo, inclui também os supervisores e coordenadores.

Acordo de Abono 2024: 1,5 salários – Público operacional, pagos até o dia 17/04/2025.

Manutenção das cláusulas.

Proposta do Acordo de Turno

Vigência: 01/12/2025 a 30/11/2027 BÔNUS de R$5.541,00, sendo R$ 4.000,00 pagos em dinheiro, pagos até o dia 17/04/2025 e R$ 1.541,00 pagos em crédito extra no Cartão Alimentação (sem a participação do colaborador) até 5 dias uteis após assinatura do acordo.