Trabalhadores da Volks Resende aceitam suspender contratos

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 07:37 horas

Proposta foi feita pela empresa para evitar demissões no período de vendas mais baixas

Resende – Funcionários do Consórcio Modular da Volks (operação conjunta da Volkswagen Caminhões e Ônibus com diversos fornecedores que operam dentro da fábrica em Resende) aprovaram a proposta de suspensão de contrato de trabalho. Participaram da votação 1.525 trabalhadores, sendo que 1.484 (97,31%) votos foram favoráveis à proposta, enquanto 33 (2,17%) votos foram contrários. Houve oito votos entre brancos e nulos. (0,52%) pelo FAT (Fundo de Amparo do Trabalhador). A votação foi realizada na última quinta-feira (6).

O acordo vai valer para o período de 2/5 até 31/12/23, com grupos de trabalhadores com contrato suspensos por 90 dias. E os trabalhadores envolvidos receberão o pagamento da primeira parcela da PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados), no valor de R$ 5.000, previsto para o próximo dia 31/5.

A medida, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, foi tomada no sentido de garantir os postos de trabalho e evitar demissões com a utilização dos recursos do FAT. Os trabalhadores terão uma bolsa de qualificação, com garantia de todos os benefícios e pagamento 100% dos salários líquidos.

Nas negociações, o sindicato conseguiu também manter o cartão alimentação, além do pagamento integral da PLR e 13º salário. Além do compromisso que não haverá demissões sem justa causa e os trabalhadores terão o compromisso de participar do curso de qualificação online.

Crise

O mercado de caminhões e ônibus vem enfrentando dificuldades, decorrentes da transição dos motores para a tecnologia Euro VI, que muda os padrões de combustível para reduzir as emissões de gás carbônico. Essas mudanças acarretam aumento de preço de vários componentes e escassez de peças.

Além disso, as vendas vêm sendo prejudicadas pela dificuldade de crédito enfrentada pelos clientes, que encontram altas taxas de juros para financiamento.

A fábrica apresentou ao sindicato uma ociosidade de 30%, além do risco de que a demanda do mercado não seja suficiente para o escoamento da produção planejada para 2023, assim gerando um excedente de trabalhadores.

Algumas montadoras anunciaram férias coletivas, demissões e encerramento de turnos de produção, medidas que afetam diretamente os trabalhadores.