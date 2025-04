Trabalho de pavimentação avança no bairro Vila Nova, em Barra Mansa

Barra Mansa – As obras de asfaltamento que estão beneficiando as ruas de Barra Mansa são realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura. Na tarde desta segunda-feira (21), o serviço foi realizado na rua Francisco de Melo, no bairro Vila Nova, dando continuidade às melhorias já realizadas na localidade.

O prefeito Luiz Furlani esteve no local conferindo o andamento dos trabalhos, ao lado da vereadora Cristina Magno.

“Essa é uma demanda antiga da comunidade e é gratificante ver que, com o apoio do Governo do Estado, estamos conseguindo transformar essa realidade. Nosso compromisso é seguir trabalhando para levar mais infraestrutura e qualidade de vida aos moradores de Barra Mansa”, destacou o prefeito, lembrando que a obra integra o maior programa de pavimentação já realizado no município, que prevê a revitalização de mais de 120 ruas em diversos bairros.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, frisou a importância do investimento em infraestrutura de forma planejada e com material de qualidade. “Estamos promovendo intervenções que priorizam a durabilidade e a eficiência da malha viária. Como o prefeito Furlani destacou, esses trabalhos no bairro Vila Nova são um exemplo de como a integração entre o município e o Governo do Estado pode gerar resultados concretos para a população, promovendo dignidade e resultados nítidos no dia a dia”, contou Eros.