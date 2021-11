Trabalho do MEP será apresentado no 10º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade da UFRRJ

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 16:26 horas

Volta Redonda- A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, realizará entre os dias 09 a 11 de novembro de 2021, via plataforma digital, o 10º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade (SIGABI). E o MEP(Movimento Ética na Política) por meio de sua equipe ambiental, participará desse simpósio através da apresentação de um trabalho relatando as experiências cidadãs realizada na Pedreira da Voldac. Já tendo sido aprovado, o trabalho será apresentado na rodada dos trabalhos do dia 9 de novembro, entre 13:30 às 16h.

Com o título – “Proposta de Criação de uma Unidade de Conservação Municipal através da valorização Cidadã em Volta Redonda-RJ”, o trabalho será apresentado por Fernando Pinto, doutor em biologia e coordenador da equipe ambiental do Movimento. “Nossa participação, acredito seja dar um caráter científico a uma proposta popular. E que sirva como exemplo para iniciativas semelhantes em outras cidades do país, visto que o evento tem um alcance nacional, e o trabalho será publicado nos Anais do Simpósio podendo ser acessado por diferentes mecanismos de busca via Web”, Disse Fernando, lembrando que Sílvia Real, Michel Bastos, Fernando Moura e José Maria da Silva, contribuíram na elaboração do trabalho acadêmico.

O SIGABI é voltado para alunos de graduação, especialização e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais da área ambiental, e tem como objetivos principais a divulgação dos resultados de pesquisas, o intercâmbio de ideias, a inserção de novos talentos na comunidade científica e a integração de profissionais, pesquisadores e estudantes engajados na conservação dos recursos naturais, criando novos laços profissionais e/ou fortalecendo parcerias. Além de fortalecer o papel da UFRRJ como geradora e divulgadora de conhecimento científico no interior Fluminense, mais precisamente na região Centro-Sul Fluminense”, informa os organizadores do evento acadêmico. https://www.even3.com.br/10sigabi/ .

Futuros geólogos da UFRRJ visitam a Pedreira da Voldac

A Pedreira da Voldac, tem recebido constantemente visitas de cidadãos, Ongs e também de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Matheus Henrique e Victor Fernandes, acadêmicos de geologia na UFRRJ, 9º e 10º período respectivamente, realizaram dia 30 de outubro trabalho de campo na pedreira. Matheus, pela 3º vez no local, realizou observações e coletou amostras para complementação do TCC que aborda a ‘geodiversidade da pedreira e suas potencialidades socio científicas’: “O trabalho está quase pronto, eu precisava de alguns parâmetros do local e também de amostras mais significativas do paredão rochoso, daí convidei o Victor para ajudar-me”, Disse Matheus.

Visitando a pedreira pela 1º vez, o estudante Victor ficou encantado com o local. “A magnitude da pedreira foi a minha grande surpresa! As características das rochas, a beleza cênica e outros fatores favorecem o incentivo à proximidade das pessoas, estudantes. O local pode transforma-se sim em espaço para divulgar conhecimentos”, declarou Victor, animado com que presenciou e aprendeu sobre o local.