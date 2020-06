Trade turístico de Angra dos Reis sugere reabertura do setor para 1º de Julho

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 15:43 horas

Governo municipal quer planejar retorno das atividades junto com os profissionais da área

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis se reuniu com profissionais do turismo nesta semana, no CEA (Centro de Estudos Ambientais), para debater o retorno das atividades referentes ao setor, que está paralisado por conta da pandemia de coronavírus.

A reunião serviu para que profissionais do setor pedissem diretamente ao prefeito uma data definida à reabertura do turismo em Angra dos Reis, com regras e medidas de prevenção para que turistas e trabalhadores fiquem em segurança. Eles apresentaram a data de 1º de julho, como sugestão, mas o prefeito pediu que uma nova reunião com o trade seja marcada na próxima semana, também no CEA, para que o governo e o setor possam debater o assunto com ainda mais propriedade e dados.

– Não podemos decidir as coisas aqui sem olhar a questão sanitária do município – disse Fernando Jordão.

Além de integrantes do trade turístico da cidade e do prefeito, participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, o presidente da TurisAngra, o secretário-executivo da Ilha Grande e o secretário-executivo de Segurança Pública.

Durante o encontro, foi informado aos membros do trade turístico que, nos próximos dias, a Vigilância Sanitária oferecerá lives para ministrar cursos em três horários distintos à categoria, sobre a questão da segurança do setor na pandemia.